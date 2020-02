Putinovi nabízeli dvojníka, ruský prezident odmítl

"Jste pravý (Putin)?" zeptal se v rozhovoru hlavy státu novinář z agentury TASS. "Ano," odvětil Putin. Téma prezidentových dvojníků podle novináře patří k nejpopulárnějším dotazům Rusů v internetových vyhledávačích. "(Nápad) se zrodil, ale odmítl jsem," řekl šéf státu v jednom ze série rozhovorů, které poskytl k výročí dvou desítek let u moci. "Bylo to v nejtěžších dobách boje proti terorismu," dodal Putin a upřesnil, že se jednalo o počátek tohoto tisíciletí. Tehdy Rusko bojovalo s čečenskými separatisty a islamistickými povstalci na severním Kavkaze.

Po převzetí funkce premiéra v roce 1999 Putin rozpoutal druhou čečenskou válkou, která skončila dobytím separatistického regionu. Ale následovala vlna atentátů a zajímání rukojmích islamisty, připomněla agentura AFP.

Putin navštívil ruské vojáky v Čečensku několik hodin poté, co jeho předchůdce v Kremlu Boris Jelcin oznámil o silvestrovské noci 1999 své odstoupení. Později Putin vyprávěl, že za této cesty se vrtulník, ve kterém letěl, se ocitl pod palbou, poznamenala agentura AP. Dodala, že Putin ještě za bojů podnikl do Čečenska několik dalších cest, jednou i na sedačce druhého pilota ve stíhačce.

O důvodech, proč dvojníky odmítl, se Putin ale nezmínil.

Na internetu už dlouho kolují spiklenecké teorie, podle nichž opravdový Putin už zemřel, ale nahradil jej dvojník. Nasvědčovat tomu má, že tvář hlavy státu jen málo poznamenal věk 67 let a že občas váhá v němčině, přestože svého času pracoval ve východním Německu jako důstojník tajné služby KGB, dodala AFP. Hodně spekulací také vyvolalo Putinovo zmizení z veřejného dění na deset dnů v roce 2015. Některé teorie tvrdily, že se vydal do Švýcarska k porodu utajeného potomka, jiné hlásaly, že jej svrhl státní převrat, anebo že je smrtelně nemocen. "Bez drbů se nudíme," okomentoval to Putin po návratu.

Putin otázku na svého dvojníka dostal už v roce 2001 v televizní debatě. Tehdy rovněž odpověděl, že dvojníka nemá, poznamenala agentura TASS. "Ne, nejsme dvojníci, jsme úplně živí," odpověděl Dmitrij Medveděv v roce 2009 udivené obyvatelce Soči, kde si v srpnu 2009 vyšel na procházku s Putinem, kterého načas kvůli ústavním omezením vystřídal ve funkci prezidenta a pak premiéra.