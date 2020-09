Raab: Londýn chce vyřešit dluh vůči Íránu ze 70. let

Spojitost obou kauz popírá také Teherán. Rodina ženy, která má také íránské občanství, je ovšem přesvědčená, že případy spolu souvisí.

Zaghariová-Ratcliffeová byla zaměstnankyní nadace Thomson Reuters a byla zatčena v dubnu 2016, když do Íránu přijela za příbuznými s malou dcerou. Téhož roku byla odsouzena k pětiletému vězení za podíl na spiknutí s cílem svrhnout íránský režim.

Rodina je přesvědčená, že pravým důvodem věznění Britky je spor Londýna a Teheránu o 400 milionů liber (téměř 11,5 miliardy Kč). Írán tuto částku Británii zaplatil za tanky Chieftain, ale když byl íránský šáh Rezá Pahlaví svržen islámskou revolucí, Británie už je nedodala.

Britka si velkou část trestu odpykala a letos v dubnu byla kvůli pandemii covidu-19 z věznice dočasně propuštěna. Írán proti ní ale nedávno vznesl nová obvinění.

Raab dnes v rozhovoru se stanicí Sky News řekl, že Londýn s Teheránem vyjednává o zaplacení dluhu. Nejde ale podle něj o případ související s kauzou Zaghariové-Ratcliffeové, nýbrž o věci projednávané souběžně.

"Říkáme jim (Íráncům), že ten dluh uznáváme a posoudíme, jak nejlépe to vyřešit," řekl Raab. "Nesouvisí to ale se zřejmou povinností (Íránu) nezatýkat britské občany. Bude pro ni (Zaghariovou-Ratcliffeovou) naprosto nepřijatelné, vrátit se v této době do vězení," řekl Raab.