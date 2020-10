Rakousko i Švýcarsko mají přes 1000 nových případů koronaviru, nakažen je šéf UNHCR

Švýcarsko, které má zhruba 8,9 milionu obyvatel, vede společné statistiky se sousedním Lichtenštejnskem, v němž žije asi 38.000 lidí.

Zatímco v úterý hlásil švýcarský Spolkový zdravotnický úřad (BAG) 700 nových případů nákazy, dnes jich ohlásil 1077. Dosavadní rekord z 23. března činil 1456 nakažených za den.

Od počátku epidemie se ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku virem SARS-CoV-2 nakazilo již 57.709 lidí. S covidem-19 zemřelo dosud 1789 lidí, z toho dva za posledních 24 hodin.

Jedním z nakažených zařazených do švýcarské statistiky je také šéf Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi. "Mám jen mírné příznaky a doufám, že se brzy uzdravím," napsal Grandi na twitteru.

I am engaging with UNHCR’s Executive Committee from home as I have to isolate after testing positive to #COVID19.



I only have mild symptoms and hope to recover soon.



A reminder of the importance of washing hands 🤝 keeping distances ➡️ and wearing masks 😷! pic.twitter.com/LtUMD7ti64