Rána nadějím a optimismu: Vakcína návrat běžného života nepřinese, tvrdí expert

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Ti, kteří chovají naději v brzký příchod vakcíny proti covidu-19, byli zřejmě povzbuzeni zprávou z minulého týdne, že první by se mohla objevit "těsně po vánocích", uvádí David Salisbury v komentáři pro server The Guardian. Profesor imunologie z think tanku Chatham House nabádá, abychom zůstali realisty ohledně toho, co vakcína vlastně dokáže.