Rebelie proti Johnsonovi. Mezi konzervativci roste napětí kvůli koronavirovým opatřením

Dolní sněmovna britského parlamentu by měla v úterý hlasovat o zavedení třístupňového systému regionálních opatření, který má v Anglii od středy nahradit nynější plošná omezení.

Vládní konzervativci mají v 650členné dolní komoře 364 hlasů. Ministr životního prostředí Eustice dnes ale řekl, že až sto konzervativních poslanců má k navrhovaným opatřením výhrady. "Premiér a ministři budou velmi tvrdě pracovat na tom, aby je ujistili o nutnosti kroků, které podnikají," řekl Eustice.

Podle BBC Johnson dnes ve snaze přesvědčit rebelující poslance mimo jiné slíbil, že zveřejní data o zdravotních, hospodářských a sociálních dopadech epidemie covidu-19, na základě kterých se vláda rozhoduje o dalším postupu.

O zavedení regionálního systému budou poslanci hlasovat v úterý. Podle britských médií by se v případě, že se nenechají rebelující poslanci přesvědčit, mohl premiér Johnson obrátit s žádostí o podporu při hlasování na labouristy. Pokud by se opoziční strana rozhodla vládní návrh podpořit, nepotřeboval by Johnson hlasy všech poslanců své strany.

Podle třístupňového systému, který má začít platit ve středu, budou anglické regiony rozděleny na ty se středním, vysokým a velmi vysokým nebezpečím šíření viru SARS-CoV-2. Většina regionů by měla spadat do dvou nejvyšších kategorií, ve kterých platí omezení v gastronomii i v kontaktech mezi jednotlivými domácnostmi. Ve středním stupni by měly být jen Cornwall na jihozápadě Anglie, ostrov Wight a ostrovy Scilly.

Regionální vlády Skotska, Walesu a Severního Irska rozhodují o svých opatřením v boji s koronavirem samy, nezávisle na ústřední vládě v Londýně, která stanovuje pravidla pouze pro Anglii.

Podle dnes zveřejněné studie Imperial College se díky plošným opatřením podařilo za necelé dva listopadové týdny snížit počet nakažených ve srovnání s předchozím stejně dlouhým obdobím o třetinu.

Coronavirus infections are declining in England – showing a 30% drop in #COVID19 infections compared to earlier results.



The findings come from the latest interim REACT study report, which involved swab testing more than 105,000 people in England https://t.co/hUsBGbFZJb — Imperial College (@imperialcollege) November 30, 2020

V neděli Británie uvedla, že za posledních 24 hodin přibylo 12.155 potvrzených případů nákazy. Celkem již testy v zemi infekci odhalily u více než 1,6 milionu lidí. S covidem-19 zemřelo přes 5800 osob.