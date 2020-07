Rekordní denní nárůst: Počet nakažených dnes stoupl o více než 200 tisíc

Vyplývá to z údajů, které dnes večer zveřejnila Světová obchodní organizace (WHO). Předchozí rekord z 28. června činil 189.077 nových případů nákazy, napsala agentura Reuters.

Celkový počet případů nákazy koronavirem podle údajů WHO zatím dosáhl zhruba 10,922 milionu. Agentura Reuters nicméně již v pátek s odvoláním na své vlastní propočty informovala, že počet případů nákazy překonal 11 milionů. Počet úmrtí podle WHO dosáhl zhruba 523.000.

Nejvýraznější nárůst počtu případů nákazy i úmrtí organizace za posledních 24 hodin zaznamenala na americkém kontinentu. V Evropě se podle jejích čísel počet případů zvýšil o téměř 20.000 na zhruba 2,76 milionu, zatímco počet úmrtí stoupl o 565 na 199.510.

Florida dnes ohlásila rekordní denní nárůst 11.458 případů nákazy koronavirem. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž je to už podruhé za tři dny, co tento americký stát s více než 21 miliony obyvatel hlásí denní nárůst více než 10.000 infekcí.

Floridský rekord přišel den poté, co sedm dalších amerických států ohlásilo rekordní nárůsty nemocných. V celých Spojených státech přitom s koronavirem již zemřelo téměř 130.000 lidí. Nejnovější nárůsty nemocných jsou nejznatelnější v jižních a západních státech USA a dělají obavy i odborníkům. Vzhledem k tomu, že se dnes v USA slaví Den nezávislosti, proto vyzvali obyvatele ke zvýšené opatrnosti.

Nejaktuálnější nárůst na Floridě je podle Reuters větší než kterýkoliv denní rekord zaznamenaný v evropských státech na vrcholu epidemie.

Nové denní rekordní nárůsty nemocných v pátek evidovaly Severní Karolína, Jižní Karolína, Tennessee, Aljaška, Missouri, Idaho a Alabama, zatímco Texas zaznamenal nový rekord hospitalizovaných.

S koronavirem se výrazně potýká i Brazílie, která za poslední den zaznamenala 42.223 případů nákazy a 1290 úmrtí spojovaných s nemocí covid-19. Oficiální statistika nakažených se dostala na téměř 1,54 milionu, zatímco bilance obětí stoupla na 63.174 mrtvých.

V Česku za pátek přibylo 141 nakažených, zhruba o desítku více než ve čtvrtek. Stále je to ale méně než na konci minulého týdne, kdy nárůst zrychloval až na nedělních 305 nově nakažených, což byl nejvýraznější nárůst od začátku dubna. Kvůli nárůstu nemocných, za kterým podle úřadů stojí především lokální ohniska, zpřísnilo Slovinsko vstup do země z Česka, nejde-li o pouhý tranzit dál do Chorvatska. Slovinsko nově vyžaduje covidový test, nebo 14denní karanténu. Od pondělí bude test vyžadovat od cestujících z Česka také Kypr.