Revoluce při pátrání po covid-19: Psi by mohli pomáhat s hledáním přenašečů

Obdobně už se podařilo vycvičit některá plemena psů, aby byli schopní vyčenichat malárii.

Londýnská škola hygieny a tropické medicíny (LSHTM) spustila společné financování projektu s cílem vycvičit psy, aby dokázali zjistit virus u zdánlivě zdravých lidí, kteří vůbec nemusí vědět, že jsou přenašeči. Pokud bude projekt úspěšný, mohli by tito "psí detektivové" být v Británii do léta nasazeni do akce, píše Bloomberg.

"Zatím je to ve velmi rané fázi," řekl James Logan, vedoucí odboru kontroly nemocí LSHTM. "Víme, že nemoci mají pachy. To platí i pro choroby dýchacích cest, jako je chřipka. A tyto pachy mohou být dost výrazné. Existuje slušná šance, že covid-19 má typický pach. A pokud ano, opravdu věřím, že psi budou schopní se ho naučit a zjistit ho."

Psi s vysoce vyvinutým čichem už se využívají k diagnostikování mnoha chorob včetně Parkinsonovy nemoci a několika typů rakoviny. LSHTM už sama vycvičila labradory a kokršpaněly ke zjišťování malárie.

Pokud bude tento projekt fungovat, mohli by psi pomáhat zjišťovat nákazu u zaměstnanců nemocnic, u lidí v domech s pečovatelskou službou - a až se obnoví doprava, mohli by vyhledávat nic netušící přenašeče nemoci na letištích a železničních stanicích. Psi by byli schopní zkontrolovat tisíce lidí denně a mohli by tak být klíčovými pomocníky při návratu k běžnému životu.