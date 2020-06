Režisér Serebrennikov byl v Rusku odsouzen, do vězení ale nepůjde

Podobné verdikty - tři, resp. dva roky podmíněně - vynesla soudkyně i nad spoluobžalovanými ve stejné věci, Jurijem Itinem a Aleksejem Malobrodským.

"Serebrennikov, Malobrodskij a Itin se dopustili krádeže, jejich organizovaná skupina si podvodným způsobem přivlastnila cizí majetek velkého rozměru a zneužila poskytnutou důvěru," zaznělo v rozsudku.

Supporters clapping outside court after Serebrennikov given a suspended sentence. But his 3 years in pre-trial detention & house arrest still definitely sent a message on the risks of making provocative cultural statements in Russia pic.twitter.com/yC8G2U5pOp