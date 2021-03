Rok v pandemii. Profesor nastínil, kdo si vedl dobře a kdo selhal

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR – Světová zdravotnická organizace (WHO) loni 11. března oznámila, že krize související s covidem-19 přerostla v pandemii, a to za situace, kdy se nemoc vyskytla ve 114 zemích, prokazatelně se nakazilo 121,5 tisíce lidí a evidováno bylo na 4 tisíce obětí, připomíná expert na politickou komunikaci Darren Lilleker v komentáři pro server The Conversation. Profesor z Bournemouth University dodává, že o rok později je registrováno přes 115 milionů nakažených a přes 2,5 milionu mrtvých.