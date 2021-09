Roste počet Britů, kteří s koncem pandemie chtějí dát svého psa do útulku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Británii v posledních týdnech o více než třetinu přibylo lidí, kteří zvažují, že dají svého psa do útulku. Podle charitativní organizace The Dogs Trust nejčastěji uvádějí, že je to kvůli změnám souvisejícím s koncem koronavirových restrikcí, informovala stanice BBC.