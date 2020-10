Rozruch v Kyjevě: Aktivistka Femen se svlékla donaha před polskou ambasádou

"Sestry, do zbraně!" vykřikovala mladá žena v polštině, než ji zadržela policie. Stejný nápis měla napsaný na nohou, zatímco na hrudi měla napsané anglické heslo "My body is my choice", které by se dalo volně přeložit jako "O svém těle si rozhoduji sama". Další akce solidarity ukrajinských aktivistek s Polkami mají následovat.

AFP připomněla, že v Polsku platí jedny z nejpřísnějších předpisů o potratech, zatímco Ukrajina se v tomto směru vyznačuje daleko liberálnější politikou, a tak je podle médií jednou z preferovaných destinací Polek, které si přejí podstoupit interrupci v cizině.

Vlna demonstrací vypukla v Polsku poté, co ústavní soud ve čtvrtek shledal, že přerušení těhotenství kvůli poškození plodu je v rozporu s ústavou. Nález, odpovídající přání vládnoucí strany konzervativních katolíků Právo a spravedlnost (PiS), znamená, že legální jsou už potraty kvůli ohrožení života či zdraví matky, anebo pokud je těhotenství důsledkem znásilnění či incestu.

Jiná aktivistka Femenu už v lednu 2018 demonstrovala polonahá také u českého velvyslanectví v Kyjevě. V den druhého kola prezidentských voleb v Česku protestovala proti současnému českému prezidentovi, kterého i nápisem na vlastním těle označovala za "kulhavou příšeru".

Miloš Zeman tehdy přes svého mluvčího vzkázal, že "na fanynky protikandidáta nereaguji". Jiná aktivistka Femen - slovy hnutí "sextremistka" - protestovala proti Zemanovi i při prvním kole voleb, a to přímo při prezidentově hlasování v Praze. Křičela tehdy, že Zeman je "děvkou" ruského prezidenta Vladimira Putina, a nápis stejného znění měla na svém obnaženém těle.