Ruská ambasáda si stěžuje ministerstvu zahraničí na "nepřípustné útoky"

Bezpečnostní úřady ČR jeho přílet podle Respektu vyhodnotily jako riziko pro politiky Ondřeje Koláře a Zdeňka Hřiba. Zprávu časopisu už dřív označil mluvčí Kremlu za novinářskou "kachnu".

Ambasáda napsala, že v Respektu je ruská strana fakticky obviňována z přípravy atentátu na pražské komunální politiky. "Velvyslanectví Ruské federace v České republice striktně odmítá takové nehorázné a lživé pomluvy," uvedla. Jedná se podle ní o pokračování v posledních dnech narůstající informační kampaně zaměřené na diskreditaci Ruska a vnucování jeho nepřátelského obrazu české veřejnosti.

"Takové primitivní provokačně propagandistické metody, které odporují základní novinářské etice, nemůžou vyvolávat nic jiného než nechuť," napsala ambasáda. "V této souvislosti velvyslanectví zaslalo Ministerstvu zahraničních věcí ČR nótu, v které poukazuje na nepřípustnost trvajících nepodložených útoků na Rusko a jeho zastupitelský úřad v Praze," doplnila.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) čelili v posledních týdnech kritice ze strany Ruska kvůli krokům, které učinily jejich úřady. Pražský magistrát schválil přejmenování náměstí Pod Kaštany, na kterém sídlí ruské velvyslanectví v Praze, na náměstí Borise Němcova. Němcov byl ruský politik, který kritizoval režim prezidenta Vladimira Putina. V roce 2015 byl zavražděn, pachatele činu ruská justice odsoudila, ale nepodařilo se dohledat objednatele. Magistrát minulý týden uvedl, že Hřib dostal policejní ochranu, přesný důvod opatření ale nesdělil.

Kolář vyvolal ruskou kritiku odstraněním sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády. Na místě by měl vzniknout nový památník připomínající osvobození Prahy za druhé světové války, Koněvova socha by se měla přesunout do připravovaného Muzea paměti 20. století. Ruští představitelé navrhli prokuratuře, aby na základě toho nechala Koláře a další politiky Prahy 6 stíhat, podle českého ministerstva zahraničí je ale takové stíhání nepřípustné.

Respekt v aktuálním čísle s odvoláním na neupřesněné zdroje uvádí, že pracovník ruských tajných služeb údajně vybavený jedem ricin přicestoval před třemi týdny s diplomatickým pasem a na letišti ho vyzvedlo auto ruské ambasády. České bezpečnostní složky podle Respektu vyhodnotily přítomnost muže jako bezpečnostní riziko pro pražského primátora Hřiba a starostu Prahy 6 Koláře.