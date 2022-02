CNN: Ruská armáda směřuje na Kyjev, je od něj 30 kilometrů daleko. Kličko chce bojovat

Ruské jednotky se nyní soustřeďují také u východoukrajinských měst Charkov a Doněck a rovněž na jihu země, uvedl podle agentury DPA mluvčí generálního štábu. Hlavním cílem operace se ale podle něj zdá být metropole Kyjev. Ukrajinská protivzdušná obrana tu dnes nad ránem nejspíše sestřelila raketu nebo letadlo, objekt následně spadl na obytný dům a zapálil ho.

Vysoký americký vládní představitel podle CNN informoval americké zákonodárce, že ruské mechanizované síly, které vstoupily na Ukrajinu přes Bělorusko, se nacházejí asi 32 kilometrů od Kyjeva. Jiné ruské jednotky, které vpadly na Ukrajinu z Ruska, jsou o něco dále. Obě uskupení ale směřují ke Kyjevu s cílem obklíčit město a potenciálně i svrhnout ukrajinskou vládu.

Invazní vojska se kromě toho snaží vytvořit koridor mezi separatistickými regiony v Donbasu a anektovaným poloostrovem Krym. Pozemního spojení chtějí dosáhnout také se separatistickým Podněstřím v Moldavsku. Boje se vedou o jihoukrajinské město Cherson.

Na 200 ruských výsadkářů se pokusilo obsadit leteckou základnu Hostomel západně od Kyjeva, řekl dále mluvčí. Ukrajinské armádě se však podle něj podařilo důležitou základnu dobýt zpět, boje pokračovaly až do čtvrtečního večera.

Ukrajinské hranice podle generálního štábu zatím překročilo 60 z 90 ruských bojových skupin, každá o síle 600 až 1000 vojáků.

Kyjevský starosta Vitalij Kličko podle deníku The New York Times uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin "ztratil přehled o realitě" a že je připraven chopit se sám zbraně na obranu před ruskou invazí. "Nemám jinou možnost, musím to udělat," řekl tento bývalý boxer.