Ruská armáda vyčistila městskou oblast Mariupolu od ukrajinských sil, tvrdí ministerstvo

Ukrajinské síly v týdny obléhaném strategickém přístavním městě ztratily do dnešního dne již více než 4000 bojovníků, prohlásil podle agentury RIA mluvčí ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes novinářům řekl, že likvidace posledních ukrajinských vojáků v Mariupolu by vedla ke konci mírových jednání s Moskvou. Na nejnovější večerní oznámení Moskvy zatím Kyjev nereagoval.

Ruské síly se snaží dobýt černomořský přístav již několik týdnů, obklíčené město je odříznuté a tvrdé boje dopadaly také na civilní obyvatelstvo. Ocelárny Azovstal jsou dějištěm opakovaných střetů. Podle Ruska tam nyní zůstává již jen několik bojovníků a ti jsou zcela zablokováni.

"Jejich jedinou šancí, jak si zachránit život, je dobrovolně složit zbraně a vzdát se," uvedlo ruské ministerstvo. Dodalo také, že 1464 ukrajinských vojáků se již vzdalo. Ukrajinská strana dosud odmítá informace o tom, že by se v Mariupolu vzdávaly velké počty příslušníků jejích ozbrojených sil.

Predikovat, jak se bude válka v nadcházejících dnech či týdnech vyvíjet, je obtížné. Rusko před pár dny oznámilo, že výrazně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu a nadále pokračují snahy o mírová jednání, ačkoliv prezident Vladimir Putin oznámil, že rozhovory jsou na mrtvém bodě.

Ruské ministerstvo obrany v poslední době tvrdí, že vojska se přeskupují, aby mohla "osvobodit" Donbas na východě Ukrajiny. Podle prohlášení vedení ukrajinské armády ale může být tvrzení o stahování vojsk jen klamavou taktikou, která má vyvolat představu, že Moskva upustila od záměru obklíčit Kyjev.

Britské ministerstvo obrany ale uvedlo, že ruské ozbrojené síly zřejmě skutečně přeorientovaly své úsilí na dobytí celého Donbasu. Očekává, že boje na východě Ukrajiny v příštích dvou až třech týdnech zesílí.

Není ani zřejmé, nakolik je se situací na Ukrajině obeznámen ruský prezident Vladimir Putin. Nejmenovaný americký činitel s odkazem na odtajněné informace amerických zpravodajských služeb agentuře Reuters sdělil, že se Putinovi jeho vlastní poradci obávají sdělit, že se ruské armádě při invazi nedaří.

Někteří experti nevylučují ani možné použití jaderných zbraní. "Domnívám se, že ruský prezident by mohl být motivován použít jadernou zbraň tehdy, pokud by to vnímal jako otázku přežití – a teď nutně nemyslím fyzické přežití, ale přežití jeho režimu. (...) Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím, že je použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl Českému rozhlasu děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není.