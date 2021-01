Ruská policie brutálně potlačuje demonstrace proti věznění Navalného, zatýká tisíce lidí

Ačkoli policie původně oznámila, že v Moskvě přišlo na demonstraci jen kolem 300 lidí, OVD-Info tvrdí, že v hlavním městě bylo zadrženo už 469 osob. Protesty proti věznění Navalného se na mnoha místech Ruska konaly i před týdnem, kdy byla Julija Navalná také zatčena.

Jejího muže policie zadržela 17. ledna ihned po jeho návratu z Německa, kde se léčil po otravě nervově paralytickou látkou novičok. Z té Navalnyj obviňuje ruskou tajnou službu a osobně prezidenta Vladimira Putina. Soud tento týden zamítl odvolání Navalného proti vazbě, ve které nyní hlavní kritik Kremlu čeká, zda nebude poslán do vězení kvůli údajnému porušování pravidel dříve uloženého podmíněného trestu.

Podobné protesty jako dnes se konaly minulou sobotu a zadrženo při nich bylo na 3000 lidí.

Na sociálních sítích kolují záběry dnešních policejních zákroků. Na snímku z Kazaně je vidět, že policisté přinutili demonstranty lehnout si do sněhu. V Petrohradě skončilo ve vazbě 100 lidí. Policie si tam podle svědků počínala brutálně, použila omračující prostředky i slzný plyn.

Čtyřicetiletá účastnice protestu v Moskvě řekla, že přišla, i když měla v noci panický záchvat. "Vím, že žiju v naprosto bezprávním státě. V policejní zemi, kde nejsou nezávislé soudy. V zemi řízené korupcí. Chci žít jinak," citovala ji agentura Reuters. V Moskvě jsou od středečního večera zatýkáni Navalného spolupracovníci i zástupci opozičních médií.

Violent clashes now in Chelyabinsk, in the Urals.



It’s half an hour till the start of the Moscow protest, where Navalny and his allies are hoping for a huge turnout. The city saw an estimated 40,000 last Saturday. pic.twitter.com/cZ11p9bRdX