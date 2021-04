Ruská policie zadržela devět lidí demonstrujících za Navalného

Ta jako šéfka lékařského odborového sdružení vedla u věznice protestní akci, která má přimět úřady, aby vězni poskytly lékařskou péči podle jeho výběru. Pokrov se nachází asi 100 kilometrů východně od Moskvy.

"U nápravného zařízení IK-2 ve městě Pokrov se sešlo asi 45 lidí, z nichž tři desítky byli novináři a blogeři. Devět občanů se dopustilo porušení veřejného pořádku a policisté je předvedli na strážnici k dalšímu objasnění," uvedl TASS s odvoláním na ministerstvo vnitra. Podle Kommersantu jsou mezi zadrženými i novináři, včetně zpravodaje americké stanice CNN.

Ruské ministerstvo zahraničí podle agentury Interfax objasnilo, že štáb CNN odmítl uposlechnout příkazu strážců pořádku, aby opustil vozovku vedoucí k vězeňskému zařízení, čímž překážel v dopravní dostupnosti zařízení a bránil v jeho činnosti. Navíc novináři ani neukázali své akreditace, poskytnuté ministerstvem. Proto je policisté zadrželi, aby podali vysvětlení. Zpravodaj CNN Mathew Chance mezitím na twitteru oznámil, že štáb již byl propuštěn na svobodu.

Navalnyj byl v pondělí podle ruského tisku hospitalizován kvůli možnému respiračnímu onemocnění. Ještě dříve si Navalnyj stěžoval na úporné bolesti zad a ztrátu citu v jedné noze. Na jeho žádosti o poskytnutí péče mu věznice podle jeho slov poskytla jen prášky a mast proti bolesti. Hlavní odpůrce režimu prezidenta Vladimira Putina v poslední březnový den vyhlásil hladovku a obvinil vedení věznice, že mu odpírá péči a "mučí" jej tím, že jej dozorci každou hodinu budí ze spánku.

Policie Navalného zadržela v lednu po návratu z Německa, kde se zotavoval z otravy z loňského srpna. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, což potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní. Navalnyj připisuje svou otravu přímo Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá. V únoru mu ruský soud změnil dříve uložený podmíněný trest za údajnou zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. Navalnyj tvrdí, že byl odsouzen v politickém procesu a potrestán za to, že si dovolil přežít otravu.