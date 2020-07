Ruská policie zadržela politologa za vulgarismy na adresu úřadů

Krašeninnikov byl podle Interfaxu loni v listopadu potrestán pokutou ve výši 30.000 rublů (asi 9500 Kč podle současného kurzu) poté, co označil soudce, kteří odsoudili opozičního aktivistu, za "Putinovy kurvy".

Nyní mu hrozí postih za to, že za "hovna v talárech" označil členy ústavního soudu, kteří schválili změny v ústavě dovolující prezidentu Vladimiru Putinovi po vypršení nynějšího mandátu znovu se ucházet o zvolení na dvě další šestiletá období, připomněl server Mediazona.

Neúcta k mocenským orgánům figuruje v ruských předpisech od loňského roku jako přestupek, který se řeší ve správním řízení zpravidla pokutou. Zákon umožňuje ji při prvním přestupku uložit v rozmezí od 30.000 do 100.000 rublů (asi od 9.500 do 31.800 Kč), napodruhé se sazba zvyšuje od 100.000 do 200.000 rublů anebo hrozí až 15 dnů za mřížemi, a při dalším opakování hrozí pokuta až 300.000 rublů a zase až 15 dnů v cele.

Kritici považují tato ustanovení za náhubek, který má donutit novináře, blogery i laické komentátory k autocenzuře. Mezitím byly potrestány desítky lidí, uralský politolog ale zřejmě bude první, který bude potrestán za opakovaný přestupek.