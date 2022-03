Ruska protestovala proti válce v televizi, nyní vyzývá k odsouzení invaze

"Je to Putinova válka, není to válka ruského lidu," prohlásila novinářka. Rusko se podle ní nyní nachází ve velmi "temném a obtížném období". "Každý, kdo má nějaký názor a chce. aby byl vyslyšen, to ale musí udělat. To je velmi důležité," vyzvala spoluobčany.

Již před pár dny se Ovsjannikovová nechala slyšet, že se obává o svou bezpečnost. Francie jí kvůli hrozícímu postihu nabídla konzulární pomoc. Novinářka nicméně nemá v plánu utéct z Ruska, doufá ale, že nebude obviněna z trestného činu. Ruský soud jí v úterý udělil pokutu 30.000 rublů (6000 korun), podle agentury RIA Novosti trest padl za porušení pravidel pro pořádání veřejných akcí. Zatím není zcela jasné, zda bude čelit ještě nějakému dalšímu, závažnějšímu obvinění. V zemi byl nedávno přijatý zákon, podle kterého lidem označujícím operaci Moskvy na Ukrajině za "válku" či "invazi" hrozí až 15 let vězení.

Novinářka v pondělí v hlavním vysílacím čase narušila vysílání nejsledovanější ruské televizní stanice První kanál. Objevila se za zády moderátorky a roztáhla plakát s nápisem: „Zastavte válku, nevěřte propagandě, tady vám lžou“.

Jak nyní řekla americké televizi, chtěla udělat něco, co by "mělo větší dopad a přilákalo více pozornost" než pouliční demonstrace, které jsou ihned rozehnány policií. "Když začala válka, nemohla jsem jíst ani spát. To, co jsme ukazovali na našich kanálech, bylo naprosto odlišné od toho, co se dělo ve skutečnosti," řekla ruská novinářka.