Ruská rodina před koronavirem utekla do lesa. Pátrala po ní policie

"Otec rodiny sdělil, že do lesů odešli, aby se zachránili před onemocněním covid-19. Vzali si s sebou zásobu potravin, mobilní telefon a chystali se pravidelně vracet do osady kvůli jídlu. Spali pod širým nebem," uvedlo policejní komuniké. Do pátrání se strážci zákona pustili na žádost sestry hlavy rodiny, kterou vyděsilo, že bratr i s blízkými odešel do lesa a 24 hodin se jí neozval.

Děti po lékařské prohlídce, která shledala jejich stav uspokojivým, policisté předali sociálním pracovníkům. Rodičům hrozí postih za zanedbání péče, dodala agentura.

Ve Sverdlovské oblasti na Uralu se podle místních úřadů zatím koronavirem nakazilo 59 lidí, skoro polovina z nich se již uzdravila. V celém Rusku se nákaza v posledních dnech rekordně šíří, ve čtvrtek počet nemocných přesáhl hranici 10.000 a počet mrtvých stoupl na 76. Nejhorší zůstává situace v Moskvě.