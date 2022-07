Ruská vojska při ofenzívě v Donbasu dosahují jen minimálních úspěchů

Ukrajinský generální štáb v ranním hlášení uvádí, že ruské síly při ofenzívě na Bachmut v Donbasu ostřelovaly mimo jiné ves Pokrovske, vzdálenou asi pět kilometrů od Bachmutu. To je v rozporu se zprávami, že Pokrovske ruské jednotky obsadily a zakopávají se tam, upozornila stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Tyto údaje nelze ve válečných podmínkách ověřit z nezávislých zdrojů.

Britská rozvědka dále upozornila na význam Antonivského mostu přes Dněpr v okupované Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny, který podle úterních zpráv zasáhly ukrajinské síly. Záběry ze sociálních sítí ukázaly zjevné poškození mostní vozovky.

"Je vysoce pravděpodobné, že most zůstane použitelný, ale ukazuje to klíčovou zranitelnost ruských sil. Je to jeden z pouhých dvou silničních přechodů přes Dněpr, kterými může Rusko zásobovat nebo stahovat své síly na západ od Dněpru, včetně města Cherson, jehož držení je pro Rusko politicky i symbolicky důležité. Dolní tok Dněpru představuje přirozenou bariéru, přičemž vodní cesta je obvykle široká kolem tisíce metrů. Kontrola přechodů přes Dněpr se pravděpodobně stane klíčovým faktorem pro výsledek bojů v regionu," usoudil Londýn.

Analytici z amerického Institut pro studium války (ISW) varovali, že ruský prezident Vladimir Putin by mohl využít hrozby použití jaderných zbraní, aby zabránil ukrajinské protiofenzívě usilující o osvobození okupovaných částí Chersonské, Záporožské, Doněcké a Luhanské oblasti. Předchozí ruské náznaky ochoty sáhnout po jaderných zbraních se sice ukázaly jako prázdné, ISW nicméně upozornil, že se Ukrajině a jejím západním partnerům podstatně zužuje časový rámec pro podporu ukrajinské protiofenzívy, než Kreml anektuje okupovaná ukrajinská území.

Agentura Unian připomněla odhady, že na okupovaných územích by se mohla konat připravovaná referenda o připojení k Rusku současně se zářijovými volbami v ruských regionech.