Ruské bombardéry utvořily rekord v čase i délce letu

Generál přesná čísla nesdělil. Uvedl jen, že oba letouny letěly bez přistání více než 25 hodin, přičemž překonaly vzdálenost přes 20.000 kilometrů. "Na letadlech této třídy ještě nikdo neletěl déle," prohlásil Kobylaš.

Předchozí rekord držely také bombardéry Tu-160. V roce 2010 zůstaly ve vzduchu 24 hodin a 24 minut, napsala RIA Novosti.

Ruské ministerstvo obrany upřesnilo, že bombardéry při svém nynějším rekordu létaly nad neutrálními vodami Severního ledového oceánu, Tichého oceánu, Karského moře, Moře Laptěvů, Východosibiřského, Čukotského a Barentsova moře. Palivo jim za letu přečerpalo šest zásobovacích letounů Il-78.

Ministerstvo rovněž uvedlo, že na jednotlivých úsecích dráhy letu stroje Tu-160 doprovázely moderní ruské stíhačky Su-35S a také letouny jiných států.

Let ruských strategických bombardérů zaznamenalo i Severoamerické velitelství protivzdušné obrany (NORAD). Na twitteru informovalo, že obě letadla zjistily stíhačky F-22 Raptor a radarový letoun Boeing E-3 vybavený systémem včasného varování a řízení AWACS.

#NORAD F-22 Raptors and an E-3 Airborne Warning and Control System aircraft, supported by KC-135 air refuelers, positively identified two Tu-160 bombers and two Su-35 fighter aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone (ADIZ) three times last night.