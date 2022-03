Ruské jednotky u Kyjeva nepostupují, podle Británie mají problém s morálkou

Ve své pravidelné zprávě zveřejněné na facebooku to dnes uvedl ukrajinský generální štáb. Také britské ministerstvo obrany v nové analýze situace na bojišti potvrdilo, že se ukrajinským silám daří poblíž metropole protivníka zadržovat nebo dokonce zatlačovat. Podle něj ukrajinské jednotky dobyly u Kyjeva zpět obec Moščun a město Makariv.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 March 2022



