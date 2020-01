Ruské námořnictvo má další malér. V Bosporu se porouchala výsadková loď

Výsadkové lodi Orsk se podle zdrojů ruských médií porouchal jeden ze dvou dieselových motorů a zatím není jasné, kolik času si oprava vyžádá.

Back from Tartus Syria but broken down⚠️Engine failure: #ВМФ Project 745 BSF #ЧФ 145th Resue Ship Squad’s 1st group’s Sorum class rescue tug MB304 towed#ВМФ Project 1171 #ЧФ BSF 197th Assault Ship Brigade’s Tapir (NATO:Alligator) class LST Orsk through Bosphorus towards BlackSea pic.twitter.com/6fRo3o2ufI — Yörük Işık (@YorukIsik) January 3, 2020

Porucha se podle některých zdrojů projevila ještě u syrských břehů, podle jiných až při proplouváním Bosporem do Černého moře. Některé zdroje nevylučují sabotáž, jiné to odmítají jako hloupou výmluvu. Ruské námořnictvo se dosud nevyjádřilo.

Orsk podle serveru Military.pravda.ru od roku 2004 procházel zdlouhavou opravou, která trvala až do října 2017. Loni nejméně třikrát zavítal do syrského přístavu Tartús, kde se nachází i ruská základna. Loni v prosinci loď přepravila do Sýrie dopravní prostředky, zbraně a munici, napsal server Newsru.com.

Velké výsadkové lodě Projekt 1171 (v kódu NATO třída Alligator) zdědilo ruské námořnictvo po sovětské flotile. Schopny jsou přepravit až 1500 tun nákladu. V praxi to bývalo například 20 tanků a tři stovky vojáků, anebo skoro padesátka obrněných transportérů.