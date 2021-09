Ruské volby podle prvních odhadů vyhrálo Jednotné Rusko; komunisté druzí

— Autor: ČTK

Ruská vládní strana Jednotné Rusko zřejmě letošní parlamentní volby v zemi vyhraje se ziskem 45,2 procenta hlasů. Plyne to z prvních odhadů, které krátce po jejich uzavření posledních volebních místností zveřejnila ruská média. Do Státní dumy se s největší pravděpodobností dostaly čtyři strany. Volby se v Rusku konaly od pátku do dnešního večera.