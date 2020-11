Rusko a Ukrajina opět hlásí rekordní čísla ohledně koronaviru

Nejhorší situace z 85 ruských regionů přetrvává v Moskvě, kde za 24 hodin přibylo 6075 nových případů infekce, upozornila agentura Interfax s odvoláním na operativní štáb. Moskevský starosta prodloužil dosavadní omezení do poloviny ledna s tím, že alternativou by byla jen úplná karanténa pro všechny Moskvany. Takto v režimu sebeizolace zůstávají senioři starší 65 let a zaměstnavatelé jsou povinni převést 30 procent zaměstnanců na práci z domova.

V Rusku, které má přibližně 146 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo téměř 2,2 milionu lidí, z nichž 38.062 nákaze podlehlo. Země je z hlediska celkového počtu potvrzených případů pátou nejpostiženější na světě, po Spojených státech, Indii, Brazílii a Francii.

Na Ukrajině s přibližně 42 miliony obyvatel se i s dnešním rekordním přírůstkem nakazilo od jara 677.189 lidí, z nichž 11.717 zemřelo, poznamenal list Ukrajinska pravda s odvoláním na údaje ministerstva zdravotnictví.