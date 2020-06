Rusko a USA dle agentury jednají o výměně Whelana za dva Rusy

Výměně by mělo předcházet udělení milostí oběma prezidenty. Uvedla to dnes agentura Interfax s odvoláním na nejmenovaný informovaný zdroj, který výměnu provázenou omilostněním označil za nejpravděpodobnější variantu.

"Washington a Moskva posuzují různé varianty, ale konečné rozhodnutí dosud nepadlo," upozornil zdroj.

Americké velvyslanectví na žádost o vyjádření odpovědělo, že nemá co dodat k pondělnímu prohlášení velvyslance Johna Sullivana. Ten v den vynesení rozsudku prohlásil, že není zplnomocněn jednat o výměně a že Američané neusilují o výměnu, ale o spravedlnost pro svého občana.

"Byla mu (Whelanovi) odepřena možnost předvolat svědky ve prospěch obhajoby, byla mu odepřena možnost spolupracovat s obhájcem. Toto je výsměch spravedlnosti, alespoň podle amerických standardů," zhodnotil moskevský proces velvyslanec Sullivan.

Týž den Whelanův obhájce Vladimir Žerebjonkov prohlásil, že v zákulisí slyší rady, aby nepodával odvolání proti verdiktu, ale aby se chystal na výměnu. Agenti ruské tajné služby FSB podle něj už při zatýkání před dvěma lety Whelanovi říkali, že ho vymění za Buta.

Obchodník se zbraněmi Viktor But byl odsouzen v USA v listopadu 2011 k 25 letům za mřížemi za spiknutí s cílem prodat kolumbijské povstalecké skupině FARC velkou zásilku zbraní. O dva měsíce dříve si pilot Konstantin Jarošenko vyslechl rozsudek, kterým byl poslán do vězení na 20 let kvůli pašování velké zásilky kokainu. But byl původně zadržen na žádost USA v Thajsku a Jarošenko v Libérii; Rusko marně protestovalo proti vydání svých občanů do Spojených států.

V minulosti se v médiích objevily zprávy, že Rusko chce za Buta a Jarošenka vyměnit uvězněného ukrajinského filmového režiséra Oleha Sencova. Ten se nakonec dostal na svobodu díky výměně vězňů mezi Ruskem a Ukrajinou, dojednané po zvolení nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.