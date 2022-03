Rusko asi zakáže vývoz některých výrobků a surovin, neví se kterých a kam

Opatření bude platit do konce letošního roku. Podle ruské agentury Interfax bude výčet zemí, proti kterým bude zákaz namířený, zveřejněn do 48 hodin.

Rusko v uplynulých dnech zavedlo ekonomická opatření proti USA a dalším zahraničním zemím jako reakci na sankce uvalené v souvislosti s napadením Ukrajiny.

Například vesmírná agentura Roskosmos uvedla, že přestane dodávat do USA raketové motory a přestane poskytovat údržbu těchto pohonů. Současně Moskva přijala opatření na "zaručení finanční stability", čímž se snaží čelit odlivu kapitálu do zahraničí. Například zakázala Rusům posílat příbuzným do zahraničí více než 5000 dolarů (zhruba 118.000 Kč) měsíčně.