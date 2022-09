Rusko by podle Evropské komise mohlo nahradit výpadek Nord Streamu, ale nečiní to

— Autor: ČTK

Rusko by mohlo posílat plyn do Evropy jinými cestami, aby kompenzovalo odstávku plynovodu Nord Stream 1, ale rozhodlo se to nečinit. Prohlásil to dnes mluvčí Evropské komise (EK), podle něhož Moskva plyn využívá jako zbraň. Evropské země jsou na zemním plynu částečně závislé.