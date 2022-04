Rusko bylo vyloučeno z Rady OSN pro lidská práva

UNHRC je orgán OSN sdružující 47 států, jehož deklarovaným cílem je prosazovat a chránit lidská práva po celém světě a věnovat se případům jejich porušování. Ruské členství bylo aktuálně ve druhém roce obvyklého tříletého období. Po dnešním hlasování se Rusko stalo druhou zemí, kterou kdy potkalo pozastavení členství. V březnu 2011 přišla o místo v radě Libye kvůli tvrdému potlačení protestů proti vládě Muammara Kaddáfího, tehdy ovšem krok podpořili i libyjští diplomati v New Yorku a Ženevě, píše list The New York Times (NYT).

K vyloučení člena UNHRC je zapotřebí dvoutřetinová podpora takového kroku ve VS OSN, přičemž se počítají pouze hlasující země. Zakládající dokument orgánu uvádí, že důvodem pro odebrání členství je hrubé a systematické porušování lidských práv. "S členstvím v Radě se pojí zodpovědnost zachovávat vysoké lidskoprávní standardy," píše se na webu organizace sídlící v Ženevě.

Pozastavení ruského členství prosazovala společně s USA a Ukrajinou také Evropská unie. Ukrajinský velvyslanec při OSN Serhij Kyslycja před hlasováním uvedl, že činy, které na Ukrajině páchají ruští vojáci, lze označit za válečné zločiny i genocidu. Připomenul při tom skoro 30 let staré události ve Rwandě, kdy podle něj mezinárodní společenství umožnilo genocidu svou lhostejností. Ruský představitel za množících se důkazů o válečných zvěrstvech opět odmítl veškerá obvinění a návrh rezoluce vykresloval jako součást snahy Washingtonu posílit svůj vliv.

Deník NYT označil výsledek hlasování za "velkou diplomatickou facku Rusku" a psal o jakémsi "barometru" pobouření ve světě ohledně činů ruských vojáků. Odstavení Ruska z UNHRC podpořila také Česká republika a s ní zbytek zemí EU, dále například Švýcarsko, i Srbsko. Proti společně s Ruskem hlasovali Čína, Írán, KLDR nebo Bělorusko, zdržely se Brazílie, Indie, řada afrických zemí nebo Saúdská Arábie.

Ukrajina poděkovala OSN za pozastavení členství Ruska

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba na twitteru přivítal přerušení ruského členství v Radě OSN pro lidská práva (UNHRC).

"Váleční zločinci nemají v orgánech OSN zaměřených na ochranu lidských práv co dělat. Děkujeme všem členským státům, které podpořily příslušnou rezoluci Valného shromáždění OSN a zvolily správnou stranu dějin," napsal na twitteru šéf ukrajinské diplomacie.

Rusko obvinění popírá. Moskva o válce na Ukrajině, která začala 24. února, hovoří jako o "speciální vojenské operaci". Scény z Buče, které odsoudila řada západních představitelů, označuje za podvrh.