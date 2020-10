Rusko má nejvyšší přírůstek nakažených od května, situace v Moskvě je dramatická

Podle štábu ustaveného k řešení epidemie asi 28 procent nově nakažených nevykazuje žádné symptomy.

Za minulých 24 hodin s covidem-19 zemřelo 188 pacientů, takže celkově má Rusko už 21.663 zemřelých, informuje TASS. Od začátku epidemie se v zemi potvrdil koronavirus u více než 1,2 milionu lidí.

V předchozím dni Rusko ohlásilo 10.888 nových případů, dnešní údaj je téměř o deset procent vyšší.

Největší ruská banka Sberbank dnes ohlásila, že kvůli situaci nechá až 70 procent svých zaměstnanců z nejvíce postižených oblastí pracovat na dálku.

Moskevský starosta Sergej Sobjanin dnes sdělil, že je situace v hlavním městě stále "obtížnější a dramatičtější". Dnes bylo s covidem-19 v moskevských nemocnicích přes 1000 pacientů.

Město se proto rozhodlo omezit pohyb studentů i starších občanů. Starosta oznámil, že platnost průkazů, které umožňují studentům cestovat městem se slevou, bude v pátek dočasně zrušena a to bude platit do skončení dvoutýdenního volba. Sobajnin školní prázdniny vyhlásil v Moskvě od 5. do 18. října. Dopravní omezení se budou dále týkat i lidí starších 65 let a těch s chronickými nemocemi. Platnost jejich průkazů, díky nimž mohou Moskvou cestovat zdarma, bude mezi 9. a 28. říjnem pozastavena.

Starosta sdělil, že smyslem opatření je chránit staré občany, protože právě oni tvoří více než čtvrtinu infikovaných.

Třináctimilionová Moskva už otevřela dvě provizorní nemocnice a úřady mají zajistit, aby aspoň 30 procent zaměstnanců pracovalo na dálku.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí řekl, že přes rostoucí počet nakažených neví o přípravách přísné uzávěry.

Prezident Vladimir Putin dnes jednal s vůdci parlamentních frakcí a řekl, že koronavirus v Rusku neustoupil. Země je podle jeho slov ale připravena na jakýkoli další vývoj.