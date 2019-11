Rusko má nového hrdinu. Humorista se nevybíravě pustil do Putina

"Celou dobu nám (státní televize) vykládají o Ukrajině. Řekněte ale taky něco o nás! Mám z toho dojem, že u nás je všechno v pořádku, a tak nezbývá než jen pomáhat Ukrajincům," zažertoval Galkin k pobavení publika v Novosibirsku. "Máme cenzuru, z obrazovky se nesmí říct vše. Chápu, situace je složitá. Kdypak ale byla jednoduchá? (...) Koneckonců Západ na nás uvalil sankce. A naše vláda v boji s proklatým Západem také uvalila sankce - a taky na nás!"

zdroj: YouTube

Galkin sice není prvním ruským humoristou žertujícím na účet režimu, na rozdíl od svých předchůdců je ale považován za součást hlavního proudu ruské zábavy. Většina Rusů zná Galkina právě z obrazovek státních televizí. Nejnovější vystoupení sice tyto televizní stanice nevysílaly, nicméně na internetu Galkin získal miliony diváků.

Zaujala mimo jiné jeho ironická chvála na adresu Putina: "Je to chlapík, už je dvacet let u moci, už Brežněva předehnal. (...) U nás si hodně lidí myslí, že sama funkce se jmenuje Vladimir Putin." Jindy ovšem láteří: "Z otroctví se nikdy nedostaneme: za cara byl car, za komunistů generální tajemník, což byl vlastně zase car, pak jsme trošku zakolísali za (Putinova předchůdce) Jelcina, a pak jsme získali dalšího cara."

"Putin se s námi nudí. Nudíme ho, máme problémy, malé penze, ale on žije v jiném světě, už Mars v duchu kolonizuje. A my si tady stěžujeme, jak máme žít. No, vydržte, utáhněte si opasek: někdo v pase, někdo kolem krku..."

"Navalnyj, co to je za opozici? Celou dobu sedí, ani ho není vidět," žertoval Galkin i na adresu často vězněného opozičního předáka Alexeje Navalného, kterého státní média důsledně opomíjejí.

"Maxim Galkin se určitě chystá buď na změnu režimu, anebo ke změně země," poznamenal z exilu někdejší nejbohatší Rus a později nejznámější ruský vězeň Michail Chodorkovskij. "Dřív režim kritizovali a posmívali se mu vzácní opozičníci, pak hudebníci z undergroundu a moderní umělci, pak rapeři a herci a teď došlo i na hlavní proud," usoudil jiný uživatel twitteru.