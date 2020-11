Rusko má nový rekord: Za den přibylo přes 21 tisíc případů infekce covid

Uvedla to agentura TASS s odvoláním na operativní štáb. Dodala, že už čtvrtý den za sebou je počet nově zjištěných případů v zemi vyšší než 20.000. Nyní je to poprvé, co tento počet přesáhl 21.000.

Rekordní počty nakažených od začátku pandemie zaznamenala i dvě největší města, představující nejhůře postižené regiony v zemi: v Moskvě přibylo 6897 nakažených, v Petrohradu 1403.

Celkem se v zemi s přibližně 146 miliony obyvateli nakazilo od začátku pandemie téměř 1,8 milionu Rusů, z nichž 30.793 nákaze podlehlo.

Rusko je z hlediska počtu potvrzených případů pátou nejpostiženější zemí na světě, po Spojených státech, Indii, Brazílii a Francii. Z hlediska počtu obětí je na 13. příčce, uvádí na svém webu americká Univerzita Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně.