Rusko má přes 370 000 nakažených, úmrtí je skoro 4000

Dnešní údaj je podle ní druhý nejvyšší od počátku pandemie. Nejrozlehlejší země světa s přibližně 146 miliony obyvatel během uplynulého dne zaznamenala 8.338 nových případů nákazy. Celkový počet potvrzených případů dosáhl 370.680.

TASS zdůraznil, že počet uzdravených pacientů během uplynulých 24 hodin je opět vyšší, než počet nových případů: v zemi se vyléčilo 11.079 lidí. Celkem pak 142.208, což představuje skoro dvě pětiny všech nakažených.

Relativně nízký počet úmrtí v Rusku budí u pozorovatelů pochyby vzhledem k tomu, že jiné země mají při nižším počtu nakažených daleko více zemřelých, například Británie či Itálie.

Ruské úřady to vysvětlují včasným rozpoznáním infekce a přijetím patřičných opatření. Kritici ale upozorňují, že v Rusku se do bilance započítávají pouze úmrtí, u nichž byl koronavirus hlavní příčinou úmrtí, zatímco jiné země zahrnují do čísel všechny zesnulé s pozitivním testem.

Nejhorší zůstává situace v Moskvě, kde přibylo 2140 nových případů a celkový počet nakažených dosáhl 171 443.

V počtu nakažených zůstává Rusko podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse třetí nejpostiženější zemí na světě, po Spojených státech a Brazílii.