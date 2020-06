Rusko má téměř 600 tisíc nakažených, přibylo 153 úmrtí na covid-19

Nákaze celkem podlehlo 8359 pacientů, což představuje 1,39 procenta ze všech nakažených, poznamenal Interfax.

Rusko zaujímá třetí příčku ve světě z hlediska počtu nakažených, ale v počtu úmrtí je až v druhé desítce. Ruské údaje tak budí zejména v západním tisku značné pochyby.

Šéf ruského statistického úřadu Rosstat Pavel Malkov v listu RBK připustil, že údaje o počtu úmrtí na koronavirus v podání úřadu a vládního krizového štábu se rozcházejí, což v interview vysvětloval nedokonalostí a odlišností metodiky: vládní štáb disponuje operativními údaji, zatímco Rosstat vychází z úmrtních listů, evidovaných místními matrikami. Pro jejich vystavení ale platí lhůta až 45 dnů a další čas může trvat, než údaj doputuje do statistiky. Navíc v některých regionech, například v Povolží, na severním Kavkazu či na Dálném východě, předpisy ani nevyžadují registrovat úmrtí na matrikách, a tak předání údajů trvá ještě déle.

Někteří demografové se domnívají, že odhadnout skutečný počet obětí nákazy bude možné až porovnáním letošní úmrtnosti s předchozími léty. Server Newsru.com připomněl, že moskevská radnice v případě úmrtnosti za květen nakonec připustila 5260 úmrtí souvisejících s nákazou, zatímco dříve uváděla jen 1800 úmrtí; podle opozičního politika Leonida Volkova tak Moskva, nejpostiženější z ruských regionů, vykazovala jen třetinu obětí.

V Moskvě za uplynulých 24 hodin bylo zjištěno 1081 nových případů nákazy a 26 úmrtí. Dalších 2578 pacientů se uzdravilo.

Moskva nicméně dál pokračuje v rušení zbývajících omezení proti nákaze, a tak si lidé mohli poprvé po tříměsíční přestávce užít slunce při plavbě lodí po řece Moskvě, protékající metropolí s bezmála 13 miliony obyvateli. Město také dovolilo, aby se od dnešního dne naplno otevřely restaurace, kavárny, knihovny, dětská hřiště, sportoviště či tělocvičny.

Na jednom výletním člunu při plavbě u cihlových zdí Kremlu hrála dechovka, zatímco pasažéři - většinou v rouškách a rukavicích - mávali na lidi, kteří je sledovali z nábřeží.

Moskevský starosta Sergej Sobjanin počátkem týdne uvedl, že život v hlavním městě se v značné míře vrátil do normálního rytmu. Varoval ale, že některá omezení nadále platí, například zákaz hromadných akcí, jakými jsou i demonstrace a protesty. Kritici starostu obviňují, že omezení ruší kvůli středeční vojenské přehlídce a celonárodnímu referendu v první červencový den, které by mohlo prodloužit vládnutí prezidenta Vladimira Putina až do roku 2036, poznamenala agentura Reutes.