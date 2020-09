Rusko Navalnému zmrazilo bankovní účty, uvedla mluvčí opozičníka

"To znamená, že byt nemůže být prodán, darován nebo zastaven," uvedla Jarmyšová na videu, které umístila na twitter. Majetek byl podle ní opozičnímu předákovi obstaven v době, kdy se v berlínské nemocnici zotavoval z nedávné otravy.

Navalnyj byl do německé metropole v bezvědomí přepraven na naléhání svých blízkých koncem srpna. Experti potvrdili, že byl otráven látkou novičok, což nahrává domněnkám, že do činu byly přímo zapojeny ruské tajné služby nebo Kreml. Ten to ale rezolutně odmítá.

Jarmyšová uvedla, že Navalného majetek byl zabaven 27. srpna kvůli žalobě, kterou dříve podala moskevská společnost zajišťující stravování školní mládeže. Ruský soud v říjnu 2019 nařídil Navalnému a jeho spolupracovníkům, aby zaplatili celkem 88 milionů rublů (asi 26,5 milionu Kč) odškodného. O to je moskevská firma žalovala za poškození dobrého jména poté, co Navalnyj zpochybnil kvalitu jejího jídla.