Rusko nepočítá až 60 % úmrtí pacientů s covid-19. Jak se Moskva hájí?

Rusko je v současné době druhým nejhůře zasaženým státem onemocněním covid-19 s počtem přes 250 tisíc nakažených osob. Nejvíce zasaženou oblastí je Moskva, kde se nachází přes sto tisíc nakažených.

I přes vysoké počty pozitivních zůstává počet úmrtí (2305) relativně nízký, což se setkalo s kritikou, podle které Rusko upravuje statistiky v případě smrtnosti na covid-19. Ruské ministerstvo zdravotnictví taková to obvinění odmítá a tvrdí, že jsou jejich data „absolutně otevřená“.

Ruské ministerstvo zdravotnictví ve středu uvedlo, že pitvy byly provedeny u všech obětí s podezřením na onemocnění covid-19, a potvrdilo, že v dubnu zemřelo pouze 639 lidí. „V jiných případech není možné uvést jako příčinu smrti covid-19,“ sdělilo ministerstvo zdravotnictví ve svém prohlášení a dodalo, že ve více jak 60 % podezřelých případů se jednalo o zřejmé alternativní příčiny úmrtí jako srdeční selhání, leukémie čí další nemoci.

I když Moskva podle CNN v dubnu zaregistrovala 11 846 úmrtí a je zřejmé, že došlo k velkému nárůstu ve srovnání s desetiletým průměrem 9 866, ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že jsou jejich výsledky přesnější než v jiných zemích, protože u všech pacientů s podezřením na covid-19 je pitva nařízena, aby se stanovila správná příčina smrti „narozdíl od praxe ve většině ostatních zemích“.

V prohlášení ministerstva zdravotnictví je také uvedeno, že pokud by všechny údaje smrtnosti za duben byly upraveny, aby se více případů připisovalo onemocnění covid-19, celková úmrtnost by byla mnohem nižší než v Londýně nebo New Yorku.