Rusko po útoku na nádraží tvrdí, že rakety Točka-U nepoužívá. Důkazy ukazují opak

Ukrajina obvinila z ostřelování Rusko. Moskva trvá na tom, že Točku-U nepoužívá. Jak je to ve skutečnosti?

⚡️Russia is running out of missiles for the Iskander missile systems. Today at 15:20 (Minsk time) about 30 Tochka-U tactical missile systems departed from the military airfield in Machulishchy. There were no license plates or marks on the vehicles. 1/5⬇️ pic.twitter.com/k7gnUFeZBf

Už 5. března v Bělorusku zaznamenali přesun vypouštěcích zařízení raket Točka-U ruské armády k hranicím s Ukrajinou. O den později investigativní organizace Conflict Intelligence Team ukázala, že ruská armáda nadále používá tyto zastaralé rakety, přestože je většinou již vyměnila za moderní rakety Iskander.

Na sociálních sítích se také objevily záběry vypouštěcích vozidel Točka-U s bílými písmeny V, což je jeden z taktických znaků, které používají ruské jednotky účastnící se invaze na Ukrajinu.

Russia is now using older Tochka-U missile launchers against Ukraine, as seen in Desnyanka, 40 km from the border with Belarus.



Videos and photos show a tell-tale 9M79M booster familiar from Syria and Karabakh



It typically remains intact when a cluster warhead is used. pic.twitter.com/9GObiqXdGM