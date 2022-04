Rusko podle Lavrova usiluje o snížení rizika jaderné války

Moskva podle něj chce omezit všechny možnosti umělého zvyšování takových rizik. Ruská vláda přitom od únorového napadení Ukrajiny oznámila zvýšení bojové pohotovosti jaderných sil a opakovaně hovoří o možnosti použití jaderných zbraní.

"Toto je náš klíčový postoj, o nějž opíráme všechno. Rizika jsou nyní značná," řekl Lavrov ruské státní televizi k údajné snaze snižovat napětí. "Nechtěl bych tato rizika uměle zvyšovat. Mnohým by se to líbilo. Nebezpečí je vážné, skutečné. A my to nesmíme podceňovat," pokračoval šéf ruské diplomacie.

Ruské ministerstvo obrany minulý týden jako absurdní popřelo tvrzení Washingtonu, že se Rusko chystá použít na Ukrajině taktické jaderné zbraně. Moskva tvrdí, že jaderné zbraně použije jen v případě ohrožení vlastní existence. Zároveň obviňuje Západ, že opatřeními přijatými po invazi na Ukrajinu v zásadě útočí na Rusko.

Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předminulý týden varoval, že by se všechny státy měly připravit na možnost, že by ruský prezident Vladimir Putin mohl použít na Ukrajině taktické jaderné zbraně. Putin na konci února nařídil uvést ruské jaderné síly do "zvláštního režimu" bojové pohotovosti, přičemž nebylo příliš jasné, jaké má tento krok praktické důsledky.