Rusko předalo USA návrhy rámcové dohody o kontrole zbrojení

"Jsou to rozsáhlé a odvážné, ale současně realistické a vyvážené návrhy. Hlavní myšlenka spočívá v tom, abychom společně vypracovali novou strategickou rovnici, která by zahrnovala všechny aspekty strategické stability, včetně nových typů zbraní, perspektivní technologie a také nové politické reálie," prohlásil diplomat podle listu Kommersant během internetové diskuse, uspořádané ruským a americkým střediskem.

"Chceme, aby tato rovnice zahrnovala nejen tradiční strategické zbraně, jako jsou mezikontinentální balistické rakety, rakety na ponorkách a strategické bombardéry, ale také všechny jaderné a nejaderné zbraně, které mohou plnit strategické úkoly," upřesnil.

Podle Rjabkova nejsou možnosti bilaterálních rozhovorů s USA "ani zdaleka vyčerpány". Současně uvedl, že Moskva "velice pružně" přistoupila k sepsání návrhů budoucí rámcové dohody a dodala je v takové podobě, že se k ní mohou připojit i další jaderné mocnosti, pokud k tomu budou ochotny. Ruské návrhy jsou podle Rjabkova také sepsány tak, že umožňují kombinovat právně závazné a politicky závazné prvky.

Z Rjabkovova vystoupení podle Kommersantu vyplynulo, že prvořadým úkolem je prodloužení dohody, kterou USA s Ruskem podepsaly v roce 2010 na Pražském hradě a která bývá označovaná jako nový START nebo START 3. Platnost smlouvy, která omezuje počty strategických jaderných zbraní, vyprší již 5. února. Smlouva může být prodloužena o pět let, pokud se na tom signatáři dohodnou. Washington a Moskva však dosud nedospěly v tomto směru k dohodě.

Kommersant připomněl, že vítěz amerických prezidentských voleb Joe Biden během kampaně sliboval prodloužit tuto dohodu bez předběžných podmínek. Jeho poradce Antony Blinken, který se nejspíše stane příštím ministrem zahraničí, v listu The New York Times upřesnil, že jde o prodloužení o plných pět let. Během nich by se strany mohly dohodnout na nové dohodě, možná vícestranné, která by pokryla i další druhy zbraní. To podle deníku plně odpovídá stanovisku Moskvy, jak je vykládají ruští představitelé.

Rjabkov na dotaz ohledně potíží pramenících z nedostatku času - Biden se má ujmout úřadu 20. ledna - odpověděl, že je těžké je předvídat. Z jeho vystoupení podle listu vyplynulo, že ruská strana nevede žádná předběžná jednání s Bidenovým týmem a ani se k tomu nechystá před inaugurací příštího prezidenta.