Média zjistila totožnost ruského vojáka zabitého v Sýrii, Kreml dál zatlouká

V Sýrii přišel o život sedmadvacetiletý Kirill Nikonov z Volgodonsku u Rostova na Donu, po kterém zůstala manželka a dvě děti, napsal server Bloknot Volgodonsk s odvoláním na někdejší vojákovy spolužáky.

O Nikonovově smrti byli podle serveru RBK vyrozuměni jeho příbuzní. "Matka odjela do Moskvy, aby se dozvěděla, co se stalo a co bude dál a aby převzala rakev," řekl serveru informovaný zdroj s tím, že Nikonovova rodina žije v okolí Moskvy.

Syrská armáda a její spojenci bojují o provincii Idlib od dubna. Jde o jedinou část země, kterou mají pod kontrolou ještě odpůrci Damašku a islámští radikálové. V boji od dubna padlo na 950 civilistů. V půli července povstalečtí velitelé ohlásili, že Rusko vyslalo speciální jednotky, aby pomohly syrské armádě v dosud neúspěšné ofenzivě v Idlibu.

Moskva přiznává, že od počátku tažení v Sýrii, kde ruské síly, především letecké, před čtyřmi lety podpořily režim prezidenta Bašára Asada, přišla o 112 vojáků. Více než polovina těchto ztrát připadá na katastrofu transportního letadla An-26 (39 mrtvých) a na omylem Syřany sestřelený letoun Il-20 s 20 členy posádky na palubě.

Ale v oficiálních statistikách hodně zabitých chybí, ať už jde o příslušníky elitních jednotek, tak o žoldnéře, poznamenal server Newsru.com a připomněl zprávy, že loni v únoru prý byli při náletu aliančních sil na pozice syrské armády zabity dvě stovky ruských žoldnéřů.