Rusko se chce musí podílet na vyšetření poškození plynovodů Nord Stream

Problémy s úniky plynu z plynovodních potrubí, která vedou z Ruska do Německa po dně Baltského moře, hlásily minulý týden dánské a švédské úřady. O víkendu pak Dánsko oznámilo, že únik se patrně zastavil. Německo v sobotu uvedlo, že chce úniky z potrubí vyšetřit společně s Dánskem a Švédskem. Podle představitelů zemí Evropské unie stojí za poškozením plynovodů úmyslné útoky.

Představitelka ruského ministerstva zahraničí Zacharovová dnes zdůraznila, že Rusko se bude domáhat podílu na vyšetření diverzních akcích na plynovodních potrubích. Ve středu si místopředseda ruské vlády Alexandr Novak stěžoval, že Dánsko nereaguje v tomto ohledu na ruské žádosti.

"Pokud není majiteli (plynovodního potrubí) dovoleno podílet se na vyšetřování, znamená to, že je co skrývat," sdělila dnes Zacharovová v narážce na to, že většinovým vlastníkem plynovodů je ruská státní firma Gazprom. Za absurdní dnes také mluvčí ruské diplomacie označila obvinění, že za poškozením potrubí stojí přímo Rusko.