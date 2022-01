Rusko se ohradilo proti poznámce USA, že bude těžké dostat Rusy z Kazachstánu

— Autor: ČTK

Ruské ministerstvo zahraničí dnes podrážděně reagovalo na páteční poznámku šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena, podle něhož se Kazachstán bude jen těžko zbavovat ruských vojáků, kteří do středoasijské země přišli na pozvání tamního prezidenta po vypuknutí rozsáhlých protestů. Ruská diplomacie označila poznámku za urážlivou a vzkázala Blinkenovi, že by měl raději posoudit to, jak se do různých záležitostí ve světě vměšují USA.