Rusko se podle Londýna pokusilo vměšovat do britských voleb

— Autor: ČTK

Rusko se snažilo vměšovat do loňských britských parlamentních voleb nezákonným získáním tajných vládních dokumentů týkajících se chystané britsko-americké obchodní smlouvy a jejich únikem do sociálních médií. Řekl to dnes britský ministr zahraničí Dominic Raab. Jednoznačné důkazy o rozsáhlé ruské kampani proti volbám ale Londýn podle něj nemá.