Rusko splatilo závazky u svých dolarových dluhopisů v rublech

Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova bude Rusko dál splácet svůj vnější dluh v rublech, dokud budou jeho devizové rezervy blokovány západními sankcemi.

Úhrada 649,2 milionu USD se týká dluhopisů splatných tento měsíc a v dubnu 2042. Ministerstvo uvedlo, že závazky vůči držitelům těchto dluhopisů splatné ke 4. dubnu vyplatilo v plné výši v rublech, a to prostřednictvím ruské finanční instituce. Upozornilo, že tak považuje své závazky za splněné. Rusko by podle ministerstva nicméně mohlo zvážit, že držitelům dluhopisů umožní směnit rublové platby na devizy, jakmile získá zpět přístup ke svým devizovým účtům.

Mluvčí Kremlu dnes uvedl, že Rusko má veškeré finanční prostředky potřebné k tomu, aby dostálo svým dluhovým závazkům. Dodal, že případná platební neschopnost země by byla pouze umělá. "Pro skutečnou platební neschopnost neexistuje žádný důvod," prohlásil.

Americké ministerstvo financí v uplynulých týdnech umožňovalo ruské vládě využívat zmrazené rezervy u amerických bank ke splácení jejích dluhopisů denominovaných v dolarech. V pondělí se však americká vláda rozhodla Moskvě v přístupu ke zmrazeným rezervám zabránit.

Schopnost Moskvy dostát finančním závazkům země se ocitla v centru pozornosti poté, co se Rusko stalo terčem rozsáhlých sankcí kvůli své invazi na Ukrajinu, upozornila agentura Reuters. "Pro Rusko bude velmi obtížné vyhnout se platební neschopnosti ," uvedl podle agentury AFP analytik Timothy Ash ze společnosti Blue Bay Asset. "Nedodržení platby je nedodržení platby. Trhy to tak vyhodnotí. Investoři nedostali zaplaceno. Budou si to pamatovat," dodal.

Ačkoliv je Rusko silně zasaženo sankcemi, názory na jeho bankrot se liší. Podle nedávného vyjádření Martina Pohla, makroekonomického analytika Generali Investments, zatím nehrozí. "Rusku rozhodně státní bankrot nehrozí. Vládní dluh nedosahuje ani 20 % HDP a Rusko vlastní obrovská aktiva v zahraničí. Může nastat situace, kdy Ruská vláda nebude moci nebo spíše nebude chtít zaplatit. To se týká zejména investorů z tzv. nepřátelských zemí, kam patříme i my," uvedl ve stanovisku zaslaném redakci.

"Situace je značně nepřehledná a investoři netuší, zda a jakým způsobem proběhne příští splátka. Například držitelé rublových státních dluhopisů se dodneška nedostali ke kuponům, které měli obdržet před dvěma týdny. Peníze vyplacené ministerstvem financí byly totiž zmrazené a jejich převod je zablokovaný současnou regulací na pohyb kapitálu," dodal.

Ruská centrální banka podle něj dlouhodobě patří mezi nejlépe fungující instituce v Rusku a krizi zvládá. "Na kolaps rublu zareagovala přerušením obchodování s ruskou měnu, akciemi a dluhopisy. Doplnila to prudkým zvýšením základní úrokové sazby na 20 % a omezeními na pohyb kapitálu. Obyčejní Rusové se tak oficiální cestou nedostanou k více než 10 tisícům amerických dolarů, vývozci mají povinnosti konvertovat 80 % svých příjmů do rublů a zahraniční investoři nemají přístup k výnosům z ruských akcií a dluhopisů," doplnil ekonom.

Tomáš Sedláček, ekonom ČSOB, ale ve vysílání České televize uvedl, že sankce mohou vést ke "krachu země seshora". Signálem, že to opravdu může fungovat, je právě navýšení základní úrokové sazby z 9,5 % na 20 procent poté, co rubl klesl o 30 % právě kvůli dopadům západních sankcích. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda je přesvědčen, že Rusko do bankrotu nakročilo. "Ruské ministerstvo financí uvedlo, že „plně dostálo svým závazkům“, i když danou částku 649,2 milionu dolarů vyplácí v rublovém ekvivalentu. Tento ruský postoj se nyní stane předmět posouzení ratingových agentur a mezinárodní finanční komunity. Výsledkem může být právě to, že Rusko vykazuje znaky platební neschopnosti, což znamená, že se ocitá v bankrotovém stavu. Není totiž schopno plnit své závazky vůči věřitelům v souladu se změním příslušných smluv," tvdí.

"Ruské ministerstvo financí uvedlo, že banky, které využívá, odmítly zpracovat dolarovou splátku věřitelům. Držitelé ruských státních dluhopisů mají v souhrnu obdržet 649,2 milionu dolarů. Protože řádná dolarová výplata této částky byla zablokována, přistupuje Rusko k její výplatě v rublech. Světově významné ratingové agentury, jejichž postoj je důležitým vodítkem pro globální finanční komunitu, však již dříve uvedly, že výplatu v rublech budou považovat za znak platební neschopnosti, jestliže je příslušné podkladové aktivum denominováno v jiné měně, než je rubl, a současně smluvně neumožňuje do rublů výplatu „přepnout“," uvádí ve svém stanovisku, které má redakce k dispozici.

"Kolaps hodnoty rublu určitě nahlodá dřív nebo později kupní sílu této měny a mohl by zničit úspory obyčejných Rusů. Některé odhady ekonomů počítají s tím, že tvrdé ekonomické sankce by mohly jenom letos způsobit snížení hrubého domácího produktu Ruska o 4 až 5 %, inflaci dostat někam nad 10 % a možná výš a donutit centrální banku zvýšit úrokové sazby ještě nad oněch dvacet procent. Pravdou ale je, že dosažení těchto výsledků není otázkou hodin, a zřejmě ani dnů. Možná, že to lidé zvenku zatím tolik nevidí, ale i stále víc Rusů začíná mít kvůli omezením potíže v každodenním životě," tvrdí Pavel Daniel, ekonomický komentátor serveru EuroZprávy.cz.