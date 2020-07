Ruské vakcíně experti nedůvěřují. Srovnání se slavným letem do vesmíru pokulhává

Rusko ve středu oznámilo, že se chystá schválit novou vakcínu proti covidu-19 k datu 10. srpna. Vakcína, která podle ruského ministerstva obrany byla podávána vojákům, kteří sloužili jako dobrovolníci při klinických studiích, bude v další fázi přednostně podávána zdravotníkům.

Podle šéfa ruského státního investičního fondu Kirilla Dmitrieva, který výzkum financuje, to připomíná moment, kdy Sputnik letěl do vesmíru. „Američané byli překvapení, když o Sputniku slyšeli. S naší vakcínou je to stejné, Rusko jí vyvine jako první,“ uvedl Dmitrijev s odkazem na úspěšné vypuštění ruské družice do vesmíru v roce 1957, které odstartovalo závody mezi SSSR a USA v dobývání vesmíru.

Podle CNN nejsou zveřejněna žádná vědecká data o průběhu testování, proto není možné potvrdit, zda je vakcína bezpečná či účinná. Kritici tvrdí, že se jedná pouze o politický tlak ze strany Kremlu, který chce, aby Rusko působilo jako globální vědecká síla. Především panují obavy, že klinické testy na lidech neproběhly v takové míře, aby se vakcína dala označit za účinnou.

Ruská vakcína řádně nedokončila druhou fázi testování, kterou plánují ukončit 3. srpna. Třetí fázi chtějí započít zároveň s očkováním zdravotníků. Vývoj podle vědců proběhl rychle, protože se jedná jen o upravenou očkovací látku, která byla k dispozici již dříve proti jiným nemocem. „Rusko převzalo vedoucí pozici ve vývoji vakcín, protože použilo již osvědčené vakcíny proti ebole a MERS, aby přineslo první bezpečné a efektivní řešení největšího problému na světě,“ řekl Dmitriev. Podle Světové zdravotnické organizace ale účinná vakcína proti MERS neexistuje.

O vakcínu údajně projevilo zájem nejméně 20 zemí, včetně Brazílie, Indie a Saudské Arábie. CNN však uvádí, že tuto informaci nemohlo ověřit a oslovilo uvedené země se žádostí o jejich vyjádření. Místopředsedkyně vlády Tatyana Goliková potvrdila, že vakcína bude schválena v srpnu a od září bude vyráběna pro širší veřejnost.