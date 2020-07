Rusko údajně napadá instituce vyvíjející vakcínu proti koronaviru

Podle třech západních států skupina počítačových hackerů označovaná APT29, či také Cozy Bear, útočí na akademické a farmaceutické výzkumné instituce, které se podílejí na vývoji některých vakcín. Podle vytrvalosti útoků zpravodajci ze třech zemí soudí, že se jedná o pokusy o krádež duševního vlastnictví, a ne jen o narušení bádání vědců.

V tuto chvíli není jasné, zda se hackerům skutečně podařilo ukrást nějaká data, NCSC však uvedlo, že se útočníci zatím nenabourali do citlivých informací jednotlivců v napadených organizacích.

"Je naprosto nepřijatelné, že ruské zpravodajské služby cílí na ty, kteří bojují s pandemií koronaviru," uvedl podle BBC ve vyjádření britský ministr zahraničí Dominic Raab. "Zatímco ostatní sledují své sobecké zájmy svým lehkomyslným chováním, Spojené království a jeho spojenci pokračují v těžkém úkolu nalézt vakcínu a chránit světové zdraví," pokračoval šéf britské diplomacie.

Cozy Bear byla jedna ze dvou hackerských skupin, která se podle Washingtonu nabourala před americkými prezidentskými volbami v roce 2016 do sítě Demokratické strany a ukradla z jejích serverů e-maily, které následně zveřejnil server WikiLeaks. Druhá z těchto skupin je známá pod názvem Fancy Bear.

Podle AP ze sdělení tajných služeb není jasné, zda o pokusech o krádež vědeckých poznatků souvisejících s vývojem vakcíny proti koronaviru ví ruský prezident Vladimir Putin. Britští činitelé se však domnívají, že jsou podobné informace velmi žádané a ceněné.

Americké úřady v poslední době vznesly podobná obvinění z hackerských útoků i vůči Číně. "Právě v tuto chvíli se Čína snaží nabourat do amerických zdravotnických organizací, farmaceutických společností a akademických institucí, které provádí zásadní výzkum covidu-19," řekl minulý týden šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopher Wray.

Nalezení účinné a bezpečné očkovací látky proti koronaviru je podle řady odborníků jednou z cest, jak v nejhůře zasažených zemích vrátit život tamních obyvatel zpět do normálních kolejí. V současné chvíli na vývoji podobných látek pracuje přes 100 laboratoří po celém světě, některé z těchto vakcín přitom v příštích týdnech již zřejmě vstoupí do třetí a rozhodující fáze testování, která by měla trvat asi půl roku.