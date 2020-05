Rusko varuje NATO. Jde o rozmístění jaderných zbraní

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

uské ministerstvo zahraničí dnes zareagovalo na vyjádření americké velvyslankyně ve Varšavě, že americké jaderné zbraně by se mohly případně přesunout z Německa do Polska. Rozmístění jaderných zbraní v Polsku by podle Moskvy porušilo základní dohodu mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí z května 1997, ve které je zakotveno, že NATO nehodlá v současnosti ani budoucnosti rozmístit jaderné zbraně na území svých nových členských států, napsal list Kommersant.