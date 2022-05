Rusko zvažuje zrušení věkových omezení pro zájemce o vojnu

— Autor: ČTK

Dolní komora ruského parlamentu se zabývá úpravami zákona, které by znamenaly zrušení věkového omezení pro zájemce o profesionální vojenskou službu. Vyplývá to z informace zveřejněné na webu Státní dumy. Podle stávajících pravidel mohou první smlouvu o práci v ozbrojených silách v Rusku uzavřít pouze ruští občané ve věku od 18 do 40 let a cizinci od 18 do 30 let.