Ruskou kolonu u jaderné elektrárny zastavili civilisté, vojáky nepustili dál

Stovky lidí podle záběrů na sociálních sítích vyšly ke kontrolnímu stanovišti před městem, aby ruské vojáky nepustily dál. Nakonec se podle ukrajinské agentury místním podařilo přimět ruskou kolonu, aby se otočila a odjela.

"Vysvětlili jsme jim (ruským vojákům), že jaderná elektrárna a město jsou spolehlivě chráněny. Lidé je nepustí do města. Vyslechli se to a odjeli to nahlásit svému velení," řekl starosta města Dmytro Orlov, který nyní očekává další kolo vyjednávání s Rusy.

#Ukraine

Residents of Energodar took to the streets to prevent Russian troops. In this city, the largest nuclear power plant in Europe - the Zaporizhzhia Nuclear Power Station - is located. Any shelling or explosion can be deadly here. I hope the Kremlin understands it pic.twitter.com/nA5udk6eFR