Ruskou novinářku Ovsjannikovovou obvinili z diskreditace armády

Advokát novinářky Anton Gašinskij listu Novaja gazeta řekl, že míří k soudu, aby se s obviněním seznámil.

Ovjsannikovová v polovině března narušila živé vysílání nejsledovanější ruské televizní stanice Pervyj kanal. V hlavním vysílacím čase se objevila za zády moderátorky a roztáhla plakát s nápisem, kde mimo jiné stálo: „Zastavte válku, nevěřte propagandě, tady vám lžou“.

Policie ji zatkla a soud následně udělil pokutu 30.000 rublů za porušení pravidel pro pořádání veřejných akcí. Potrestal ji v souvislosti s videoposelstvím, které natočila před protestem v televizi, nikoli za samotnou manifestaci v televizním vysílání.

Ovsjannikovová u soudu prohlásila, že se cítí nevinná a nadále je přesvědčena, že Rusko vůči Ukrajině páchá zločin. Podle listu Novaja gazeta mezitím v televizi dala výpověď. Zástupce generálního ředitele a šéf zpravodajství této stanice Kirill Klejmenov označil její akci za zradu.

Světové tiskové agentury a média už dříve upozornila, že není jasné, zda novinářka bude čelit ještě nějakému dalšímu - závažnějšímu obvinění. Panují obavy, že bude stíhána na základě novely trestního zákona, která zakazuje nazývat ruské vojenské napadení Ukrajiny "invazí" nebo šířit "falešné zprávy" o konfliktu.

Ruští poslanci začátkem března jednomyslně schválili zavedení trestní odpovědnosti s možností uložit až 15 let vězení za dezinformace a za to, co ruské úřady vyhodnotí jako lživé zprávy o ruské armádě. Moskva svou agresi na Ukrajině označuje jako "zvláštní vojenskou operaci" s cílem "demilitarizovat a denacifikovat" Ukrajinu.